Cristiano R. de vuelta al Man. United

LONDRES.- Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United, el equipo donde se convirtió en un superastro global.

En un acuerdo anunciado tras una sucesión vertiginosa de hechos que causaron revuelo en el mundo del fútbol, el crack portugués pactó el viernes su regreso al Old Trafford, un día después de informarle a la Juventus que no quería seguir jugando en Italia.

"Bienvenido de vuelta, Cristiano", manifestó un tuit publicado por el United. En cuestión de minutos, el sitio oficial del club en la Web se había caído por el tremendo tráfico que atrajo.

Cristiano tiene 36 años y es un jugador totalmente distinto al delgaducho pero increíblemente talentoso extremo de 17 años que llegó originalmente a los Red Devils en 2003, procedente del Sporting de Lisboa, con una colección de trucos en la chistera pero sin ser un producto terminado.

En los años subsecuentes, anotó 118 goles en 292 apariciones y se transformó rápidamente en uno de los atacantes más temidos en el mundo. Ganó entonces su primero de cinco premios de la FIFA como el Jugador del Año.

Ole Gunnar Solskjaer, el técnico actual del Man U, sabe todo eso muy bien. Fue alguna vez compañero de Cristiano.

"Es el mejor jugador de todos los tiempos, definitivamente", dijo Solskjaer el viernes, después de que se pactó la transferencia.

Cristiano se incorporará al club de la Liga Premier por una cuota de 15 millones de euros (17,7 millones de dólares), más 8 millones de euros (9,4 millones de dólares) por otros conceptos.

La tarifa de transferencia está sujeta a un acuerdo de los términos personales del convenio, a la obtención de la visa y a un análisis médico.

Se trata del más reciente fichaje colosal en este agitado periodo de transferencias, apenas dos semanas después de que Lionel Messi —el viejo rival de Cristiano en La Liga española— se unió a las filas del París Saint-Germain tras la expiración de su contrato con el Barcelona.

Pero pocos vislumbraban el retorno de Cristiano al United.

De hecho, el equipo no esperaba que dejara a la Juve en este periodo, y sólo dio un paso al frente cuando quedó claro que el astro estaba disponible.

Horas antes de que el United confirmara el regreso de Cristiano, Solskjaer dijo que el atacante de la selección de Portugal "sabe que aquí estamos" por si desea volver.

"Él es también un tremendo ser humano... Todos los que han jugado con él, creo, piensan muy bien de él", recalcó.

Después de tres años, Cristiano deja la Juventus, equipo al que llegó procedente del Real Madrid.

"Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana" por la Serie A ante el Empoli, declaró el técnico Massimiliano Allegri el viernes.

"Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa", subrayó Allegri. "Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir".

Manchester City también estaba considerando una opción de compra del delantero luego que su objetivo principal, Harry Kane, confirmara el miércoles que por ahora seguiría con el Tottenham.

El periodo para traspasos culmina el martes.

El pasado fin de semana, Cristiano no apareció en la alineación titular del conjunto italiano para su primer duelo de la temporada de la Serie A, frente al Udinese, en medio de reportes de que había pedido quedarse en la banca. Ingresó en el segundo tiempo y le fue anulado un gol en tiempo compensatorio en el empate de 2-2 en el estadio Friuli de Udine.

Tanto los directivos de la Juve como Allegri insistieron en que dejar a Cristiano en la banca al inicio fue una decisión del técnico.