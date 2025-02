Cristiano Ronaldo asegura que MLS "es peor" que liga saudí

Hace unas horas Cristiano Ronaldo alcanzó la marca de 923 goles en su carrera entre clubes y selección, tras la victoria (4-0) del Al Nassr sobre Al Wasl por la Liga de Campeones de la AFC. Este lunes, se robó los reflectores por doble partida ya que, después del partido, se presentó la entrevista otorgada a su amigo, Edu Aguirre.

En dicha entrevista, el ganador de cinco Balones de Oro compartió distintas opiniones sobre el futbol, como asegurar que la Saudi Pro League es mejor que la MLS, liga donde milita actualmente su eterno rival, Lionel Messi.

Además, Ronaldo destacó la llegada de importantes figuras del futbol europeo a la liga saudí y dejó en claro que está en contra de quienes opinan que el futbol en Estados Unidos es superior.

"Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos", declaró.

Al ser cuestionado si es peor la MLS, respondió: "Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Sé que la gente no sabe de lo que habla... Sólo por los que están aquí hay que darle valor".