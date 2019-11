Cristiano Ronaldo dejaría a la Juventus

El astro portugués y actual delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, tendría en mente el abandonar al club ya que ha trascendido que no tiene una buena relación con Maurizio Sarri entrenador actual del conjunto bianconeri. Esto de acuerdo con el programa deportivo "El Chiringuito".

Cristiano fue sustituido al minuto 55 durante el partido de la jornada 12 efectuado en el Juventus Stadium, contra el Milán pero no se fue al banquillo de suplentes y tampoco saludo al actual entrenador, saliendo directo hacía el vestidor.

Otro de los motivos por los cuales el jugador surgido del Sporting de Lisboa no seguiría en Turín sería en caso de no poder ganar la Champions en la presente temporada, ya que es un trofeo que el lusitano desea. La temporada pasada el Ajax elimino a la Juventus durante la fase de los cuartos de final.

El programa también informo que en caso de que el portugués no siguiera en la institución, la directiva intentaría fichar a Paul Pogba o Killian Mbappe.

Cristiano Ronaldo llegó en 2018 a la "Juve" procedente del Real Madrid, logró conquistar la Serie A, logrando anotar 26 goles en 31 partidos.