Cristiano Ronaldo Jr debuta con Portugal Sub-16 en victoria internacional

Cristiano Jr, extremo de 15 años, se une a la selección Sub-16 de Portugal tras exitosa etapa en Sub-15.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 01:08 p.m.
A
Cristiano Ronaldo Jr debuta con Portugal Sub-16 en victoria internacional

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección Sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0).

La Sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra.

¿Cómo le fue a CR7 Jr. con la selección de Portugal Sub-16?

Cristiano Júnior, extremo de 15 años, solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting -donde se formó el propio Cristiano- y del Braga, respectivamente.

"Cristianinho", como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la Sub-16 tras una exitosa etapa con la Sub-15.

En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

Al igual que Cristiano Ronaldo, "Júnior" juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.

