Critica Renato Paiva regla de menores

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo el Toluca perdió el invicto en el estadio Corona (2-0) contra Santos Laguna con una alineación mixta entre jugadores titulares y otros que regularmente son suplentes. Por lo mismo, al final del partido el entrenador de los Diablos, el portugués Renato Paiva, criticó la nueva regla de menores implementada este torneo por la Liga MX.

Con el objetivo de dar más minutos a los canteranos de cada equipo y potenciar a los jóvenes talentos del futbol mexicano, los clubes están obligados a cumplir con mil minutos de futbolistas menores de 23 años.

Sin embargo, Paiva no cree que sea una medida que realmente ayude ni a los equipos ni a la Selección Mexicana.

“Cuando antes estuvo la regla salieron jugadores importantes como Guardado, Cuauhtémoc. Sí, claro, porque esos no necesitaban de minutos porque son muy buenos. Marcel (Ruiz) no necesitó de minutos para jugar y hay muchos que no necesitan. Vega no necesitó. Los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base, terminan por aparecer” declaró el entrenador de los escarlatas al finalizar el partido contra Santos.

“Los otros hay que trabajarlos, pero desde la base, no es de hoy para mañana. Hoy yo te doy este ejemplo. Se dice que es para ayudar a la Selección Mexicana, pero si yo pongo a Víctor Arteaga o un (Isaías) Violante y dejo un Iván López en la banca no ayudo a la Selección Mexicana porque Iván es seleccionable, o si saco a Angulo por ejemplo para poner jóvenes, ustedes piensan que estoy ayudando a la Selección y no lo estoy” agregó.