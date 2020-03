Critican a Conade por minimizar el Covid-19

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) minimizó la crisis de la pandemia del Coronavirus, en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter y que fue rechazado por usuarios de esa misma red social.

La publicación se titula "Covid-19 no es una situación de emergencia" y en la que hay una serie de imágenes que incluyen medidas de prevención. Sin embargo también hay una muy polémica y contradice con algunas medidas que ha establecido el gobierno recientemente.

En ella dice que "no hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales y escolares". Lo anterior contradice las medidas que ya implementó la Secretaría de Educación Pública que adelantó la suspensión de clases.

La publicación también sostiene que el Covid-19 "no es grave", aunque le ha costado la vida más de seis mil personas tan sólo en China, Italia, Irán y España.

Después de media hora publicada más de 200 retuits y más de mil comentarios, todos de ellos reprobando la publicación de la Conade, que dirige Ana Guevara, la publicación fue retirada.