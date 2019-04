Críticas a una maratón en Italia por excluir a los corredores africanos

Los organizadores de la media maratón de la ciudad italiana de Trieste (nordeste) han decidido excluir a los atletas de origen africano alegando que algunos son "explotados" por sus representantes, una decisión que este sábado recibió numerosas críticas.



El Gobierno italiano, formado por la coalición entre el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, ha rechazado la exclusión de atletas africanos, aunque con diferentes tonos.



Para el vicepresidente y líder de M5S, Luigi Di Maio, se trata directamente de una "locura": "Es justo combatir la explotación de los atletas africanos (...), pero no es así cómo se hace", atajó.



Mientras que el subsecretario de Estado responsable de Deporte, Giancarlo Giorgetti, de la Liga, aunque lo consideró "equivocado", subrayó la existencia del fenómeno de la explotación, de los "traficantes de atletas", y prometió una investigación "inmediata".



La polémica se ha formado después de que los organizadores de la "Trieste Running Festival", que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de mayo, anunciaran el viernes su decisión de excluir a los atletas africanos de la media maratón, pues creen que muchos son explotados.



"Queremos dar un importante gesto sobre la explotación de los atletas africanos por parte de los representantes, pues llegan mal pagados y tratados de forma indecente respecto a su valor deportivo real. Por eso, hasta que no cambien una serie de cosas, solo invitaremos a atletas europeos", dijo a la televisión pública RAI el presidente del comité organizador, Fabio Carini.



Las críticas no se hicieron esperar y la Confederación General italiana del Trabajo, el mayor sindicato del país, consideró hoy la exclusión de los atletas africanos como un "hecho gravísimo sin justificación", y lo tildó de "apartheid".



"El mero hecho de que alguien haya pensado en llevar esto a cabo dice mucho sobre lo que está ocurriendo actualmente en Italia. Basta de políticas que dividen y de racismo", tuiteó el sindicato.



Por su parte el secretario del partido Izquierda Italiana y diputado Nicola Fratoianni pidió hoy a las autoridades deportivas nacionales e internacionales que actúen, ya que a su parecer esa decisión "va contra toda regla, valor y código ético del mundo del deporte".



El Partido Demócrata de Trieste reprochó a los organizadores de la maratón que no hayan denunciado esta supuesta explotación de atletas en las pasadas ediciones pues, apunta, "hay instrumentos para tratar de proteger a estos atletas".



"Excluir a todo un continente parece una decisión meramente discriminatoria que preocupa. Además da a entender que el problema es únicamente africano y que todos los deportistas africanos son explotados", recriminó la formación de centroizquierda.



Para la candidata a las elecciones europeas por el Partido Verde, Fatou Boro Lo, de origen senegalés, se trata de una "gravísima discriminación" y pidió medidas a las instituciones, a lo que se sumó el portavoz del partido Libres e Iguales, Federico Fornaro.