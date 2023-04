La grave lesión de Carlos Valenzuela, jugador de Xolos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- En la jornada 16 del Clausura 2023 se vivió un momento dramático por la grave lesión que sufrió Carlos Valenzuela, quien terminó con la pierna destrozada.

Xolos recibió a León y tan sólo a los 12 minutos del encuentro ocurrió una terrible lesión.

En el medio campo, Óscar Villa, jugador de León buscó recuperar el balón, sin embargo, se excedió de fuerza en su barrida sobre Carlos Valenzuela.

En un inicio el árbitro central Edgar Allan Morales marcó falta, hecho que molestó a los futbolistas de Tijuana, fue llamado al VAR para que viera la jugada y justo en la repetición de televisión se observó con claridad la lesión.

Carlos Valenzuela sufrió una especie de palanca que le destrozó su pierna derecha, por obvias razones ya no continuó en el partido, salió en el "carrito de las desgracias".

Al final Óscar Villa fue expulsado, por lo que el equipo de Nicolás Larcamón se quedó con desventaja en el terreno de juego, hecho que no se reflejó en el marcador porque el equipo de Miguel Herrera no pudo anotar.

El resultado fue un empate sin goles entre Xolos y León, con esta unidad los Fronterizos se quedan en la posición 15 de la tabla general con 16 unidades y la Fiera está en la quinta posición con 27 unidades.