Critiquen también a mis compañeros, no sólo a mí: "Chofis" López

Javier López no aguantó más y explotó en contra de sus detractores. El jugador de las Chivas alzó la voz para decir que la afición rojiblanca no lo apoya y sólo lo critica.

En el primer duelo del Guadalajara ante el León, "Chofis" jugó únicamente siete minutos y fue severamente criticado por los seguidores y rivales.

"Jugué siete minutos, casi nada, es nada. Y se habló más de esos minutos que de todo el partido. No critican a mis compañeros, sólo a mí. Hubo tiempos donde el León nos estaba dando una pasada y sólo corríamos", declaró el atacante.

El futbolista de 25 años contó también que no se rechazó ofertas de Estados Unidos y de equipos de México con el fin de "callar bocas".

"Tuve ofertas muy buenas económicamente, pude asegurar mi futuro, pero decidí quedarme porque es un reto estar aquí y quiero callar la boca a mis detractores", aseveró para TUDN.

Javier López no fue convocado el pasado domingo en el duelo que perdieron las Chivas (2-0) ante Santos Laguna en el TSM.