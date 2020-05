Cruz Azul, a "años luz" de ser desafiliado: abogado

El Cruz Azul está lejos de ser desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), a pesar del presente de su presidente, Guillermo Álvarez Cuevas, y sus vicepresidentes, Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés.

Para que la Femexfut separe a La Máquina, como apenas lo hizo unos meses atrás con el Veracruz, tiene que esperar la sentencia de un juez, explica el abogado penalista, Gabriel Regino García, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El jueves por la noche, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de los hermanos Álvarez Cuevas y Garcés, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, con movimientos de mil 200 millones de pesos en un período de siete años.

Sin embargo, indica Regino García, la UIF no tiene la obligación legal de notificarle a la Liga MX o a la Femexfut, porque la acción que realiza en contra de la Cooperativa Cruz Azul y sus titulares es independiente de las filaciones o vinculaciones de la empresa con otros organizamos. "Si el caso llegase ante un juez y los hechos delictivos determinasen que, en caso de existir el delito, se haya utilizado al equipo de futbol para ese efecto, entonces sí podría ordenarse la desolución del club y, en consecuencia su desafiliación. Pero para eso estamos a años luz que suceda".

Las diversas polémicas que se ha enfrentado la directiva celeste, agrega el especialista, "han colocado al club en el ojo del huracán".

"Cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores [CNBV] le avisa a la UIF que algo preocupa, porque, como dicen los reportes periodísticos, movimientos a diversas cuentas y en diferentes países, es cuando la UIF dice que esto rompe con el perfil transaccional de las personas, al tener demasiado ingreso no acreditable, entones bloquean las cuentas, a excepción los salarios de los trabajadores".

La UIF, con la atribución legal correspondiente, puede requerir más información a la CNBV para hacer una auditoría para determinar, a su juicio, si existen indicios para establecer posibles conductas delictivas, que podrían caer en los siguientes campos: evasión fiscal, delitos relacionados con defraudación fiscal y lavado de activos.

"Eso sólo puede decidirlo un juez. No lo decide la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que puede presentar a la Fiscalía General de la República una denuncia para investigar los hechos", indica Regino García.

"El bloqueo no es indicio de una conducta delictiva, pero sí de irregularidades, que pueden ser aclaradas ante la CNBV y UIF o, en caso de no ser aclaradas, el procedimiento pasará a la Fiscalía y, de ahí, posiblemente, ante un juez".

El reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Liga MX, señala, en el Artículo 66 inciso D, que un afiliado a la Femexfut perderá su afiliación si el "dueño y/o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del Comité Ejecutivo".