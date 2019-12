Cruz Azul a Barra de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul viajó a Jalisco con 25 jugadores para continuar con los preparativos rumbo al Clausura 2020. Los celestes estarán 10 días en Barra de Navidad, Jalisco, mientras en la Ciudad de México, Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés deciden en contratar a un director deportivo.

El entrenador Robert Dante Siboldi no viajó con el plantel, ya que este lunes es el sorteo de la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y el uruguayo se trasladará después.

Martín Cauteruccio, Edgar Méndez, Stephen Eustaquio (quien no regresó a México), Javier Salas y Bryan Angulo tampoco se movieron a Jalisco. Todos están transferibles para salir del equipo antes del próximo torneo. Yoshimar Yotún fue sometido a una cirugía este sábado, tras una lesión en un metatarsiano, por lo que se quedó en la Ciudad de México.

A pesar de que sonaba su salida, Elías Hernández comentó que no ha tenido contacto con algún equipo y sigue enfocado con el Cruz Azul. "No, no, yo no sé de donde salió ese rumor, que en su momento causó ruido, no hubo esa comunicación con él, son los rumores", explicó.

La Máquina regresará a la capital del país hasta el martes 17 de diciembre.