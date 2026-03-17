Cruz Azul busca sellar pase a cuartos en Concachampions
El partido se juega en el estadio Cuauhtémoc este martes 17 de marzo a las 21:00 horas.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-Cruz Azul quiere sellar su boleto a los Cuartos de Final
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de la Copa de Campeones de la Concacaf, la noche de este martes frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio Cuauhtémoc.
Luego de imponerse (2-3) en el Gigante de Acero, La Máquina Cementera del argentino Nicolás Larcamón, vigente campeona de la competencia, quiere confirmar su buen momento ante su afición.
Los de La Noria necesitan ganar o empatar para estar en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup. También podrían avanzar si pierden esta noche en Puebla. Caer con los marcadores 0-1 o 1-2, también los clasificaría a los Cuartos de Final.
Ambos equipos llegan a este duelo tras un empate a dos goles en el Clausura 2026 de la Liga MX; Cruz Azul igualó ante Pumas, mientras que Monterrey hicieron lo propio contra los Bravos.
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Rayados en la Concacaf?
-Fecha: Martes, 17 de marzo
-Horario: 21:00
-Transmisión: FOX One y FOX+
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