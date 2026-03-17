Cruz Azul busca sellar pase a cuartos en Concachampions

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-

quiere sellar su boleto a los

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de la Copa de Campeones de la Concacaf, la noche de este martes frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio Cuauhtémoc.Luego deen el, La Máquina Cementera del argentino, vigente campeona de la competencia, quiere confirmar su buen momento ante su afición.Los de La Noria necesitanpara estar en lade la Concacaf Champions Cup. También podrían avanzar si pierden esta noche en Puebla. Caer con los marcadores, también los clasificaría a losAmbos equipos llegan a este duelo tras unen elde laigualó ante Pumas, mientras que Monterrey hicieron lo propio contra los Bravos.¿Cuándo y dónde ver elvs Rayados en la Concacaf?-Fecha:-Horario:-Transmisión:y FOX+