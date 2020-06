Cruz Azul confirma participación en Copa por México pese a casos de Covid-19

El Cruz Azul va a la Copa por México, a pesar de los contagios dentro del plantel y staff cementero y del poco tiempo de preparación previo a su debut frente a los Pumas.

Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, confirmó la participación del equipo para el certamen de preparación rumbo al Apertura 2020 y que arranca este viernes.

"Tenemos un compromiso y lo queremos llevar a cabo y depende mucho, no sólo de nosotros, también de los equipos y de los organizadores", comentó el directivo en videoconferencia.

Ordiales aseguró que los ocho casos positivos –tres de ellos jugadores– y los siete indeterminados –cuatro futbolistas– fueron "una sopresa".

El Cruz Azul debuta este sábado en la Copa por México, frente a los Pumas –que hoy confirmó cero casos de coronavirus– el sábado en el estadio Olímpico Universitario.

Robert Dante Siboldi confesó que su plantel, con o sin Covid-19, no está listo para comenzar un torneo, ni siquiera para jugar un cotejo completo.

"Nos falta más tiempo de preparación. Los muchachos lo están sintiendo al límite. El jugador y todos los que estamos en esto queremos ganar, entonces no te vas a medir o cuidar en un partido. La dosificación caerá en nosotros [cuerpo técnico]. No estamos para jugar más de 45 minutos", comentó el uruguayo, quien es uno de casos indeterminados de coronavirus.

Siboldi añadió que "es una maravilla disputar este torneo, pero en otras circunstancias. Con tres semanas de entrenamiento, pero después de tres meses sin hacer trabajos en conjunto, no es lo mismo", continuó "Todos [los futbolistas] vinieron muy bien, algunos más delgados que antes, pero no es lo mismo y no alcanza el tiempo para enfrentar a un torneo como éste. Es sensacional porque viene muy bien, pero en otras circunstancias, sobre todo por los rivales para preparar el torneo oficial. No estoy en desacuerdo, pero no es conveniente".

El Cruz Azul todavía esperará hasta el jueves para determinar el equipo que se concentrará para enfrentar a los felinos, ya que tampoco quieren arriesgar a los "muchachos" de la Sub-20.

Siboldi, uno de los casos indeterminados del virus

Robert Dante Siboldi es uno de los casos indeterminados de contagio por Covid-19 dentro del Cruz Azul.

El sábado, el uruguayo se regresó de Juriquilla, Querétaro, después de que se revelaran ocho casos positivos de coronavirus –tres de ellos futbolistas– y otros siete sin definir –cuatro jugadores– dentro de La Máquina, todos asintomáticos.

"Me siento muy bien, no tengo algún problema, y los que dieron positivo también están bien", comentó el entrenador celeste.

Los miembros que resultaron dentro de la lista de estos 15 casos retornaron a la Ciudad de México y se aislaron en La Noria, para evitar que el virus llegue con sus familiares.

Siboldi explicó que las instalaciones del club se amoldaron para contener a los contagiados y posibles contagiados en una zona específica, en las cuales pueda trabajar sin complicaciones. Incluso, el charrúa, portó un cubrebocas durante la teleconferencia, misma que tuvo que bajarse para entender sus palabras.

Este tiempo le ha servido al entrenador organizar mejor la estrategia del equipo previo a la Copa por México.