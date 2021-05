Cruz Azul, contra la maldición del Superlíder

Son cinco equipos y Cruz Azul se quiere unir a esa exclusiva lista. Toluca, Pachuca, Santos, América y León son los únicos conjuntos que han logrado evadir la "maldición del superlíder" para coronarse en torneos cortos.

La Máquina aseguró el liderato del Guardianes 2021 y el sueño del doblete está más vivo que nunca, con un su inminente pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, los de La Noria deberán terminar con otro de sus "fantasmas". Los celestes consiguieron su séptimo liderato y nunca han logrado coronarse.

Los equipos que han conseguido eludir la "maldición" para coronarse son Toluca en tres ocasiones, Pachuca en dos y Santos en una. Los tres equipos lo hicieron en ediciones de verano.

Las Águilas del América y León son los líderes que han obtenido el título en un torneo Apertura. Los hicieron ante Tigres en el 2014 y frente a Pumas en el Guardianes 2020, respectivamente.

· - Verano 98 / Toluca 33 puntos / Final vs Necaxa 6-4

· - Verano 99 / Toluca 39 puntos /Final vs Atlas 5-5 (5-4)

· - Verano 2000 / Toluca 40 puntos / Final vs Atlas 7-1

· - Clausura 2006 / Pachuca 31 puntos/ Final vs San Luis 1-0

· - Clausura 2007 / Pachuca 39 puntos/ Final vs América 3-2

· - Clausura 2012 / Santos 36 puntos/ Final vs Monterrey 3-2

· - Apertura 2014/ América 31 Puntos/ Final vs Tigres 3-1



· - Guardianes 2021/ León 40 puntos/ Final vs Pumas 3-1