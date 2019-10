Cruz Azul entrará en un programa de austeridad, asegura Víctor Garcés

Cruz Azul y toda su afición sigue disfrutando de la goleada que le propinaron al América en la pasada jornada; sin embargo, esta noticia podría generar un poco de preocupación en medio de la algarabía.

El directivo celeste, Víctor Garcés, aseguró que en La Noria entrarán en un plan de austeridad para los próximos años.

"Vamos a entrar en un programa de austeridad, vamos a darle una base a las fuerzas básicas. Vamos a bajar la nómina, vamos a establecer contratos bajo el sistema de bonos al éxito, porque como hemos estado haciendo las cosas no hemos podido alcanzar el campeonato. Tenemos que ver en qué fallamos y arreglarlo", declaró para ESPN.

Estas declaraciones se dan, luego de que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, desconociera a Víctor Garcés y Alfredo Álvarez como directivos celestes.

Ayer por la noche, Enrique Bonilla señaló que "no los tenemos registrados", por lo tanto, no pueden tomar decisiones a nombre de Cruz Azul ni del presidente Guillermo Álvarez, en la próxima Asamblea de Dueños.

"Yo le diría al señor Bonilla, una persona muy responsable, que analice la documentación donde está la personalidad del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, porque muy junto a ese renglón va a encontrar la personalidad de Víctor Garcés", reprochó el propio Garcés.

Inconforme, el vicepresidente deportivo de los cementeros aseguró estar facultado legalmente y acusó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de no estar actualizada.

"No es necesario [ir a las oficinas de la Liga y FMF], estuve en la Federación más de 20 años, incluso fui Secretario, mi personalidad está reconocida, sería muy temerario de alguien -después de 20 años- decir que no tengo la personalidad, eso habla mal de la Federación y que no tiene actualizados sus registros", remató.