Cruz Azul es el verdadero acérrimo rival de Miguel Herrera

Ningún otro equipo ha enfrentado tantas veces a Miguel Herrera como el Cruz Azul, el verdadero acérrimo rival del entrenador mexicano.

Son 46 partidos oficiales en los cuales "El Piojo" se ha medido con La Máquina, con ventaja para el que ahora dirige al América y quien prepara una nueva edición del Clásico joven, este domingo por la noche en el Estadio Azteca.

El timonel le tiene muy bien tomada la medida a los celestes, con una clara superioridad sobre el equipo cementero (18 victorias, 14 empates y 14 derrotas).

Como estratega de las Águilas, han sido 20 choques –18 dentro de la Liga MX– gracias a las constantes coincidencias en Liguilla, que incluyen dos finales y en ambas, Herrera se ha quedado y besado el trofeo del futbol mexicano.

A pesar de que Miguel tiene un registro positivo, el Cruz Azul es el rival que más lo ha vencido en Clásicos; las Chivas y Pumas sólo lo han derrotado en una ocasión cada uno. Su récord frente a los de La Noria es de siete triunfos, nueve empates y cuatro descalabros.

No han sido en vano los comentarios de esta semana por parte del azulcrema sobre su rival, al señalarle los fracasos en la historia reciente de los celestes, sobre todo en los duelos importantes. Con tantos partidos en contra de La Máquina, se ha fortalecido esta rivalidad entre timonel y club.

Como entrenador de Primera División, su primer encuentro frente a los cementeros fue el 2 de febrero de 2002, con victoria para los cementeros (3-1), cuando Herrera dirigía al Atlante –el equipo de sus amores–. Como azulgrana, volvió a enfrentarlos en ocho ocasiones, con cuatro victorias, dos empates y otro par de derrotas.

Con el Monterrey, Miguel le ganó tres veces al Cruz Azul, pero perdió cuatro y empató tres. El Piojo también enfrentó a La Máquina con Tecos y Tijuana: como timonel del cuadro tapatío, le ganó dos y perdió dos; con los Xolos, dos triunfos y una igualada.

Solamente con el Veracruz no pudo derrotar a los cementeros, al sucumbir en el único duelo en el Clausura 2008 (1-0).

Para esta noche, en el duelo 47 entre Cruz Azul vs Miguel Herrera, ¿podrá La Máquina acercarse al entrenador azulcrema.