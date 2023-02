Cruz Azul gana su primer partido en el torneo ante Puebla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Pese a la incertidumbre de quién será el que llegará al banquillo de Cruz Azul tras la salida de Raúl "Potro" Gutiérrez la semana pasada, la Máquina consiguió su primer victoria en el torneo al pegarle 3-1 al Puebla de visitante, en el encuentro correspondiente ala jornada 8 del Clausura 2023.

El partido comenzó con un Puebla que parecía podría llevar buen ritmo; sin embargo, conforme pasaron los minutos Cruz Azul empezó a tener mejor control de juego y a tener disparos que se iban por un lado, pero que mostraban una cara de los Azules que no se había visualizado en el torneo.

Al minuto 20, Martín Barragán tuvo la oportunidad de abrir el marcado para la Franja con un remate con la izquierda desde muy cerca, pero se fue a un lado del arco defendido por Sebastián Jurado.

El partido continuó muy trabado, con demasiadas faltas; luego de unos minutos y tras tres remates fallidos de los Camoteros, cuando mejor control de partido tenían llegó el gol de Cruz Azul en pies de Carlos Rodríguez, con un disparo con la derecha desde fuera del área en tiempo de compensación (46'), lo que hizo que se terminara la primera mitad con triunfo para los visitantes.

Para la segunda mitad, Cruz Azul continuó sin un juego espectacular pero funcional para seguir al frente en el marcador; fue en el minuto 59 de tiempo corrido que llegó el 2-0 por parte de Julio "Cata" Domínguez con un remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho, con el cual no le dio oportunidad al guardameta de reaccionar.

Dos minutos después de la anotación, Patrick Villa cometió un penalti con una mano dentro del área, oportunidad que no desperdició Gonzalo Carneiro al 63' con un cañonazo a la izquierda al centro de la portería.

La Máquina empezó a sufrir en la recta final del juego y al 77' Lucas Maia anotó el de la honra con un remate de cabeza desde el centro del área y descontó así el 1-3 para Puebla.

Al 97', en tiempo de compensación el Puebla anotó el 2-3 y Cruz Azul empezaba a padecer; sin embrago el gol fue anulado por fuera de lugar. Lo que dio el silbatazo final con un 1-3, dándole a los Cementeros su primer triunfo con un partido técnico que les sirvió para sumar 4 puntos en la tabla general.

Para la jornada 9, Puebla visitará a Santos, mientras que Cruz Azul recibirá a Juárez en el Estadio Azteca.