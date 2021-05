Cruz Azul listo para el infierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El mismísimo diablo es el que le tocó a Cruz Azul. La Máquina cementera, el líder de la competencia, jugará la serie de cuartos de final ante el Toluca. "Y no causa terror", dice Walter Montoya.

Pero eso sí, "no podemos hacer lo que hicimos en los dos últimos juegos del torneo, sucedieron cosas que antes no pasaban, ahora no puede suceder".

El argentino se refiere a los juegos contra el Atlético de San Luis (triunfo de 3-2) y Tijuana (empate a un tanto)... Eso en Liguilla no puede pasar. "Somos humildes, no hay que bajar la guardia para nada, ahora sí arranca lo lindo y no podemos regalar nada. En los dos últimos juegos de la Liga pasaron cosas que no nos gustaron, aprendimos de eso, porque si fallamos ahora te vas para tu cosa, lo bueno es que nos pasó antes y no va a suceder ahora".

El juego de ida se realizará en el estadio Nemesio Diez, "vamos a Toluca a hacer un juego inteligente y tratar de ganarlo. Será una serie difícil, la Liguilla es otro torneo, pero nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, y para eso estuvimos trabajando muy duro. El profesor (Juan Reynoso) estará analizando cómo quiere el juego y trataremos de hacerlo de la mejor manera, con mucha ilusión e iremos con todo a Toluca". No hay nervios, "para nada".

No hay temor, "no, no hay temor estamos bien, estamos muy fuertes. La familia está unida, no hay terror, estamos enfocados en nosotros mismos".

Cruz Azul llega del mejor torneo de fase regular que ha vivido, pero eso al final, ya quedó atrás: "La Liga ya quedó, ya fue, quedó en la historia. Arranca la Liguilla, y ese torneo es totalmente distinto, una desconcentración y de nada sirvió el primer puesto, ni los juegos invictos. Tenemos mucha hambre de ganar y eso nos puede llevar a estar cerca de esta Liga... Pero hay que ir paso a paso, juego a juego... Hay que planear la estrategia, cómo entrarle, cómo hacerle daño al rival".

La novedad es que habrá gente, tanto en el Nemesio Diez como en el estadio Azteca, el público entrará: "Cuando fuimos a Juárez (contra Bravos) vimos bastante gente en la tribuna. Eso pone otro folklore, nos alegramos mucho, nos excitamos...Va a ser algo espectacular. Se necesita ese cariño y ese calor".