Cruz Azul niega interés por Jorge Sampaoli

En las dos primeras semanas del Clausura 2020, se han colocado dos posibles sustitutos a Robert Dante Siboldi, primero Luiz Felipe Scolari y, ahora, a Jorge Sampaoli.

La cadena argentina TNT Sports ubicó a Sampaoli, extécnico de la selección de Argentina y Chile, en el radar de La Máquina, que parece no tener una estructura, ya que todavía no cierra el plantel del 2020, a la espera de Lucas Passerini y Alex Castro.

Pero este mismo lunes, los de La Noria publicaron en su cuenta oficial de Twitter un comunicado en el cual señalan que no hay interés para hacerse de los servicios de Sampaoli.

"Por medio del presente se informa que no existe interés alguno, ni acercamiento con el Sr. Jorge Sampaoli o sus representantes".

La semana pasada, cuando los cementeros sucumbieron frente al Atlas en el Estadio Azteca, trascendió que Scolari, campeón del mundo con Brasil, era opción para el banquillo celeste. El mismo club publicó un comunicado que negaba dicho acercamiento.

Los celestes reciben el sábado al Santos en el Coloso de Santa Úrsula. El Cruz Azul todavía no cuenta con los fichajes, mismos que podrían llegar durante la semana.