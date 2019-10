"Cruz Azul no deja de ser grande", dice "Cata" a Garcés

Julio César Domínguez, quien ha pasado su carrera profesional con el Cruz Azul por más de una década, frena al directivo Víctor Garcés, quien aseveró ayer lunes por la noche que dicha etiqueta se había perdido.

"La grandeza siempre está, por sus títulos (8 de Liga), todos hablan de eso, la grandeza siempre va a estar, claro que se dejó de hacer que la gente vaya al estadio por tres años de no entrar a liguilla, pero como aficionado y jugador duele, se pierde ese futbol que hemos tenido, pero la grandeza siempre va a estar por lo hecho", destacó el cementero.

Sin embargo, el defensa no pierde la tranquilidad, ni por el riesgo de su futuro contractual, el cual, Garcés amenaza en cambiar "según por objetivos logrados".

"Yo estoy concentrado en lo mío, en nuestra profesión, trabajar al día a día... Desconozco este tema, ellos lo dirán en la parte de la directiva", opinó.

Y agregó. "Víctor Garcés sí ha platicado con nosotros, como siempre brindando el apoyo al equipo y como últimamente lo ha hecho, ustedes lo han visto, no me gusta hablar de eso, porque sólo le incumbe a los directivos. Nosotros pensamos en hacer lo nuestro".

Respecto a los conflictos a nivel administrativo, el Cata volvió a desmarcarse.

"No me gusta ver la televisión, sí el futbol pero no las noticias de deportes, son cosas de la directiva, como lo he dicho, respetamos ellos son dueños, presidentes. Respetar las divisiones, sí tenía un buen rato que no pasaba esto (ver a Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo, y Garcés, juntos)", remató sin quebrantar su burbuja de confort.