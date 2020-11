Cruz Azul no ha definido la serie contra Tigres, asegura Siboldi

Robert Dante Siboldi no se fue confiado del estadio Universitario. Ventaja de 3-1 en el global para el Cruz Azul sobre los Tigres, que lo coloca con pie y medio en las semifinales del Guard1anes 2020.

A pesar de ello, el director técnico de los cementeros mantuvo una mentalidad fría y concentrada para lo que será la vuelta, a disputarse el domingo en el Estadio Azteca.

"Hay un gran plantel, el idóneo, pero falta mostrarlo con un título. Faltan los 90 minutos restantes del partido que viene y debemos salir con el mismo deseo de ganar", comentó el sudamericano.

Sobre el triunfo en Monterrey, Siboldi aplaudió el desempeño de sus jugadores y comparó con lo hecho en el cierre del torneo. "Nos enfrentamos ante un gran rival, con muy buenos jugadores y entrenador. Hicimos un gran partido, con las ganas de ganar. No es extraño para nosotros, porque veníamos jugando bien, a pesar de que no se nos daba el gol o los resultados".

Además, destacó el esfuerzo realizado durante el último semestre, con la actitud de que La Máquina seguirá su marcha en la Liguilla. "Tratamos de mantener un nivel y no fue fácil, por el patón que todos conocemos. Queríamos quedar entre los cuatro primeros y trabajar con todo el plantel, con fortuna tenemos a todos y eso nos ayuda mucho a tener el nivel que queremos lograr. El equipo está mentalmente preparado para eso".