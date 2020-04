"Cruz Azul no merece ser campeón", asegura Antonio Mohamed

Para el entrenador argentino, Antonio Mohamed, técnico de los Rayados de Monterrey, el Club Cruz Azul no debería adjudicarse la corona si el Clausura 2020 se llegara a suspender definitivamente. por causa del parón de la Liga MX, por la pandemia de coronavirus,

Según el estratega, en charla con W Deportes, por las cualidades de la Liga MX no se debería beneficiar a los cementerios de esa manera:

"Cruz Azul no tiene merecimiento para ser campeón, ni el mínimo, porque esto se define con una Liguilla, una Liguilla. El torneo pasado fue campeón el octavo [Monterrey], este torneo es diferente al de los demás países, porque se define por Liguilla. Lo que debería suceder, regresar a terminar el torneo o darlo por terminado todo.

"En México se juegan dos torneos, estaríamos más cerca nosotros [Monterrey] de ser campeones, hay que ver lo que le conviene a los clubes económicamente, es lo único que debe importar, lo mejor es detener el torneo y hacer los partidos como debe de ser y que se jueguen todos los partidos, es lo más justo".

Sin embargo, el "Turco" confía en que los directivos del balompié nacional resolverán de mejor manera la reactivación del Clausura 2020.

"Lo importante es que los jugadores mantengan la fuerza y el estado mental, con dos semanas de preparación se puede llegar a competir , porque todos estaremos iguales, serán partidos abiertos y más agradables. Se puede terminar el torneo, pero por ahora no hay horizonte ni tiempo para estimar.

"Las autoridades de la federación lo dirán, ojalá suceda lo mejor para todo, en este ambiente, que todo sea para bien. Yo respondo por mi cuerpo técnico [en el ajuste de sueldos], hay que aceptar las condiciones que el club diga, debe imperar el sentido común de que nos e generan ingresos, ser inteligentes".

De igual modo, Mohamed dejó ver que su mayor preocupación va más allá de la cancha. "Me preocupa más la curva alta de contagio", atizó respecto a los crecientes números de casos positivos de Covid-19 en México. "Triste por no tener la vida normal, lo que sucede en el mundo y miedo con lo que llegue a pasar acá en México".