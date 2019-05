Cruz Azul no perdió por miedo, asegura Miguel Herrera

No es que a lo largo de 15 enfrentamientos, el Cruz Azul se haya doblegado por miedo ante la casaca azulcrema, simplemente es por "respeto y una mala racha", según Miguel Herrera, técnico del América.

"Nadie en el mundo ve una camiseta enfrente y le da miedo, hay unas que tiene mayor peso específico, si vas a enfrentar a las camisetas del Real Madrid y del Barcelona, claro que les vas a ver con un respeto.

"Son rachas, circunstancias, se basa en números, historia, pero lo importante es hacer bien las cosas para que la historia siga siendo nuestra, no bajar los brazos, que las pelotas dividas sean nuestras, lo que ha hecho bien el equipo para finiquitar esta fase", destacó el 'Piojo' de cara a la vuelta de los cuartos de final contra los cementeros.

Pese a tener la ventaja en la serie, con un marcador de 3-1, el estratega americanista pidió máxima concentración y no pensar que la eliminatoria está resuelta.

"Nosotros debemos jugar bien, tener la pelota, quitarle la pelota a un muy buen rival al que si le das la pelota toma iniciativa, ofenderlos, no vamos a especular, debemos salir a ofenderlos, porque se esfuman las ventajas muy fácil, hacer las cosas bien, viene el segundo juego y es el que da el pase (a semifinales", explicó.

Sobre los cementeros, a quienes ya enfrentó en la final del torneo pasado, Herrera hizo la comparación con su plantel.

"Son dos partes fuertes, similares, con buena banca, me parece que no hay tanta diferencia en eso, la diferencia se hace en el accionar del partido, en hacer bien las cosas, en ser contundente, práctico, se va manifestando conforme lo haces en la cancha... Cruz Azul llegó con 10 partidos sin perder", concluyó. "Si no estamos concentrados, la vamos a regar".