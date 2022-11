Cruz Azul no sale del Estadio Azteca, afirma Víctor Velázquez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Después del fracaso en el certamen Apertura 2022, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, reafirmó el objetivo que quieren todos los seguidores del Cruz Azul: Ser campeones.

El mandamás de La Máquina reafirmó en la presentación del FanID, que Raúl Gutiérrez firmó por un año más en la dirección técnica, mientras que Carlos López de Silanes y Óscar "El Conejo" Pérez, se están encargando de la dirección deportivo, tras la salida de Jaime Ordiales.

"Se habló con él (Raúl Gutiérrez) a la mitad de la temporada pasada, se le especificaron claramente sus objetivos y bueno, sentimos que se la ganó; firmamos contrato con él de un año y de acuerdo a su desempeño, le vamos a dar continuidad... Saben que el objetivo principal es salir campeón y en el primer objetivo será quedar en los ocho primeros. Estamos trabajando con Carlos López de Silanes y Oscar 'El Conejo' Pérez en conjunto y tenemos un equipo directivo".

Por otra parte, el directivo celeste aseguró no salir del Estadio Azteca en los próximos meses; el dirigente confirmó que no han recibido otra indicación.

"Por el momento nos han comentado que vamos a seguir jugando ahí. A lo mejor las remodelaciones van a ser parciales y sobre la marcha. Por el momento nos han dicho que no salimos del Azteca, hay que ver como se hace la proyección de las modificaciones", explicó.

Asimismo, confirmó que esperan más refuerzos para el siguiente certamen; por ahora sólo han incorporado a los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti.

"Todavía falta armar bien el equipo. Por el momento han llegado dos argentinos, pero bueno, vamos a seguir. Hemos trabajado con la dirección técnica y dirección deportiva, tenemos varios jugadores en mente", concluyó.