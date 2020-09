Cruz Azul "prende las alarmas" por 30 casos de Covid-19 en Xolos

El Cruz Azul se realizó esta mañana exámenes para detectar Covid-19, 10 días después del partido frente al Tijuana.

Los 30 casos positivos en los Xolos –14 de ellos futbolistas– revelados la semana pasada, dejó pendiente a La Máquina, que cruza los dedos para tener cero casos y así no tener bajas este fin de semana de clásico joven, contra el América.

"Todos estamos expuestos al contagio", comentó José de Jesús Corona, portero y capitán cementero. "Debemos aplicar el protocolo pero eso no nos deja exentos. Antes de llegar a la conferencia de prensa, nos mandaron a hacer nuestro examen, estuvimos expuestos [en Tijuana] y esperamos salir negativos. Debemos poner de nuestro lado, tanto en el club como en nuestra casa".

Los rumores de un brote de coronavirus en la frontera se expandieron durante la semana pasada, pero fue hasta el sábado cuando la Liga MX y el Tijuana revelaron los 30 resultados positivos, 14 dentro del plantel, que el domingo 13 enfrentó al Cruz Azul en el estadio Caliente.

Los cementeros, líderes del Guardianes 2020, todavía viajaron el viernes para jugar ante el Mazatlán FC, sin el conocimiento de los casos en Xolos, sólo los trascendidos.

En no más de dos días, la directiva en La Noria obtendrá los resultados de las últimas pruebas, a la espera de las mejores noticias posibles, previo al encuentro frente a las Águilas en el Estadio Azteca.

"Confiamos en los protocolos que se han llevado. Creemos que [aplicar exámenes de detección] cada 15 días es lo ideal. Esperemos que no haya mayores problemas. Prenden las alarmas los 30 casos en Tijuana, estuvimos en contacto y esperamos los resultados para salir libres de contagios", subrayó el guardameta.

La Máquina ha sido de los equipos con más contagios, con 16 casos desde que se aplicaron las primeras pruebas, a mediados de junio.