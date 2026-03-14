Cruz Azul quiere mantener liderato
La Máquina buscará alargar su reinado a costa de los Pumas
México.- Cruz Azul visita a Pumas en busca de alargar su reinado una semana más en partido de la jornada 11 de la Liga MX.
Aunque La Máquina estrenó el torneo con una derrota en la jornada 1, cuando cayeron en su visita al León, desde entonces los dirigidos por Nicolás Larcamón no han vuelto a conocer la derrota en el Clausura 2026 y hoy lideran la temporada con 25 puntos, seguidos por Toluca y Guadalajara.
Luego de no poder continuar jugando como locales en CU, los celestes visitan el Olímpico Universitario en busca de ampliar su reinado en la tabla.
Pero, los Pumas tampoco quieren dejar la parte alta de la general y este encuentro puede ayudar a ascender de la quinta posición que ocupan con 19 puntos y al igual que su rival, solo ha sumado una derrota en el torneo.
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Los aniversarios buscarán repetir el triunfo del Apertura 2025, cuando derrotaron 3-2 a los cementeros, pero estos no han perdido como visitantes en territorio felino desde 2021.
El duelo entre Pumas y Cruz Azul promete ser el partido de la jornada este sábado 14 de marzo a las 9:10 de la noche.
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