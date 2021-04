Cruz Azul sabe cómo eliminar al Toronto de la Concachampions

Con mucha precaución, sin dar pasos en falso, así es como en Cruz Azul quieren tomar la serie contra el Toronto en el duelo de ir por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Ignacio Rivero es claro al decir que en el partido de este martes, La Máquina "no debe de caer en precipitaciones, hay que tener un juego correcto, buena toma de decisiones".

El cuadro comandado por Juan Reynoso, tiene muy bien estudiados a los canadienses: "Ellos presionan, los hemos analizado. Va a ser un lindo espectáculo. Vienen de un gran paso, de eliminar al León, pero nosotros tenemos las herramientas suficientes para sacar esto adelante".

Resaltando las virtudes del rival, el uruguayo señaló: "Tienen jugadores interesantes en todas sus líneas, así que hay que buscar diferentes alternativas y no caer en precipitaciones. (Michael) Bradley es muy jugador interesante, mueve los hilos del equipo, es muy inteligente, será uno de los tantos jugadores que debemos de tener en cuenta".

En Cruz Azul, asegura que las rotaciones en el equipo, no han disminuido al nivel: "Debemos de estar al 100 por ciento concentrados, necesitamos de todos. No ha existido un bajón, hay algunos compañeros que tienen mucho ritmo, otros menos. Pero la idea es clara y tratamos de responderle al profesor en todas las decisiones que toma".

Al final, lo importante em esta serie, es que los cementeros, "vamos a tomar con mucha responsabilidad este juego, como siempre, dejando el nombre de Cruz Azul lo más alto posible".