Cruz Azul se sacude presión

México.- El Cruz Azul del presente no debe cargar los fracasos de las generaciones anteriores. La Máquina de hoy aspira a coronarse en el Guardianes 2020, más allá de terminar con una sequía de 23 años sin título de Liga MX.

José Joaquín Martínez, mejor conocido como el Shaggy, explicó que en La Noria no se enfocan en otra cosa que no sean los Pumas, rivales en las semifinales. El pensamiento sobre si los celestes cortarán esa mala racha, no entra

al vestidor.

"Hablar de hace 23 años, con otros equipos y cuerpos técnicos, no tenemos por qué cargar esas cruces. Este grupo es diferente y hay que disfrutar. Esa cruz es de otra generación", dijo el lateral, en su primer torneo en el Cruz Azul.

Martínez comparó un ambiente similar al que vivió con el Pachuca, durante la primavera de 2016, que concluyó con el título para los Tuzos.

"El vestidor está agradable, como el que estuve en 2016, con el que salí campeón, pero hay que ir tranquilos, con la mentalidad de matar o morir", añadió el mexicano.

"El Shaggy" enfatizó la concentración hacia los auriazules, un rival local y un obstáculo que deben pasar para meterse a la final del Guardianes 2020: "No debemos pensar en lo demás porque luego te distraes y tropiezas".

El Cruz Azul recibe este jueves a los Pumas, en el Estadio Azteca, para la ida de las semifinales

del torneo.