Cruz Azul vence al Guadalajara
La Máquina Cementera acaba con el paso perfecto del Rebaño
PUEBLA.- El Estadio Cuauhtémoc tuvo su noche más vibrante en este 2026 con el choque entre Cruz Azul y el Guadalajara. El encuentro de la jornada no defraudó en cuanto a espectáculo se refiere, aunque resultó un duro golpe a la afición rojiblanca.
Después de dos meses y 20 días, el Guadalajara volvió a perder y fue precisamente la Máquina el equipo que le había propinado su última derrota. El Rebaño luchó hasta final por su invicto, pero no le alcanzó y sucumbió (2-1) ante los Cementeros.
Los de Gabriel Milito fueron superados en términos generales, pero demostraron tener capacidad de reacción y después de la igualada al minuto 81 con el cabezazo de Ángel Sepúlveda, parecía que podían ganar el encuentro.
Sin embargo, no contaron con el inexplicable cabezazo de Carlos Rodríguez para devolver la ventaja celeste y poner cifras definitivas al 85´. El escurridizo mediocampista de Cruz Azul remató un centro de Agustín Palavecino.
Desde el minuto 34, los de La Noria tomaron la ventaja con un gran remate de cabeza de Gabriel "El Toro" Fernández. Entre patadas, intensidad en el campo y en las bancas y un buen partido de futbol, transitaban las acciones.
Hasta que "Sepu" igualó las cosas y por respeto a su exequipo no celebró, pero sí el banquillo rojiblanco que veía recompensa en su trabajo, comandado por el desequilibrante Hugo Camberos.
Cruz Azul propinó la primera caída de Chivas en 2026, acabó con su andar inmaculado y ahora acecha su liderato.
