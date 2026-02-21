logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CODE&PLAY

ESTUDIANTES VIVEN LA PROGRAMACIÓN EN ACCIÓN RUMBO A LA NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Por Redacción PULSO

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Con el objetivo de sumergir a nuevas generaciones en el ecosistema digital, el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí celebró la Hackatón Code&Play, una experiencia innovadora y didáctica que reunió a más de 200 estudiantes de preparatoria interesados en la tecnología, la programación y la innovación.

El evento formó parte de las actividades de acercamiento vocacional por el lanzamiento de la nueva carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC), un programa diseñado para formar profesionistas especializados en inteligencia artificial, ciencia de datos, programación avanzada y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron en equipos para resolver un reto real: crear, mediante Inteligencia Artificial y programación en Python, un sistema recomendador de canciones capaz de filtrar resultados por género musical, rating y número de reproducciones. A través de esta dinámica, los estudiantes experimentaron cómo funcionan los algoritmos que hoy utilizan plataformas digitales, desde servicios de streaming hasta aplicaciones inteligentes.

La hackatón se concibió como un laboratorio de aprendizaje colaborativo donde no solo importaba ganar, sino aprender, convivir y demostrar la capacidad de desarrollar soluciones funcionales en poco tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como complemento a la experiencia, se instaló una zona de exhibición tecnológica con la participación de la empresa Aumenta, en la que los asistentes conocieron la aplicación real de la tecnología en la industria. Entre las demostraciones destacaron robots humanoides NAO y vehículos autónomos guiados (AGV). 

El segundo lugar fue obtenido por el equipo conformado por Omar Díaz, Sophia Flores, Cecilia Montante, Paulina Vélez y Diego Jahuey. El primer lugar correspondió a Mauricio Minoato, Emiliano de Jesús Ramírez, Julio Herrera, Louan Werner y Phillip Morphy, quienes destacaron por la funcionalidad, precisión y presentación de su sistema.

Para cerrar la jornada, los estudiantes asistieron a la charla del EXATEC Rodrigo Ferretiz, Data Scientist Engineer, Power Solutions en Robert Bosch México Sistemas Automotrices, quien compartió su experiencia profesional en el sector tecnológico. Comprometido con impulsar la evolución digital de las empresas mediante soluciones basadas en datos y con más de cuatro años de trayectoria en el área. Durante su intervención destacó que, más allá de aprender herramientas, hoy resulta indispensable desarrollar la capacidad de análisis, el criterio y el pensamiento crítico para enfrentar los retos de la era digital.

La Hackatón Code&Play reafirma así la importancia de acercar a las nuevas generaciones a la educación tecnológica desde una perspectiva práctica, colaborativa y divertida, impulsando habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) fundamentales para el futuro.

Síguenos en:

 @TecdeMonterrey

 @TecdeMonterrey

 @Tecdemonterrey

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios
    San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios

    San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios

    SLP

    Redacción

    El diputado local expuso las modificaciones legales para combatir la piratería inmobiliaria y fortalecer la certificación.

    ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA
    ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

    ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

    SLP

    Maru Bustos

    COMPARTE EMOCIONADA EN UNA CELEBRACIÓN

    ¡QUÉ BUENOS AMIGOS!
    ¡QUÉ BUENOS AMIGOS!

    ¡QUÉ BUENOS AMIGOS!

    SLP

    Maru Bustos

    BUEN AMBIENTE, EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS

    ¡ABRAZOS Y AFECTO!
    ¡ABRAZOS Y AFECTO!

    ¡ABRAZOS Y AFECTO!

    SLP

    Maru Bustos

    FELICES POR SU AMISTAD