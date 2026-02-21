Con el objetivo de sumergir a nuevas generaciones en el ecosistema digital, el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí celebró la Hackatón Code&Play, una experiencia innovadora y didáctica que reunió a más de 200 estudiantes de preparatoria interesados en la tecnología, la programación y la innovación.

El evento formó parte de las actividades de acercamiento vocacional por el lanzamiento de la nueva carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC), un programa diseñado para formar profesionistas especializados en inteligencia artificial, ciencia de datos, programación avanzada y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron en equipos para resolver un reto real: crear, mediante Inteligencia Artificial y programación en Python, un sistema recomendador de canciones capaz de filtrar resultados por género musical, rating y número de reproducciones. A través de esta dinámica, los estudiantes experimentaron cómo funcionan los algoritmos que hoy utilizan plataformas digitales, desde servicios de streaming hasta aplicaciones inteligentes.

La hackatón se concibió como un laboratorio de aprendizaje colaborativo donde no solo importaba ganar, sino aprender, convivir y demostrar la capacidad de desarrollar soluciones funcionales en poco tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como complemento a la experiencia, se instaló una zona de exhibición tecnológica con la participación de la empresa Aumenta, en la que los asistentes conocieron la aplicación real de la tecnología en la industria. Entre las demostraciones destacaron robots humanoides NAO y vehículos autónomos guiados (AGV).

El segundo lugar fue obtenido por el equipo conformado por Omar Díaz, Sophia Flores, Cecilia Montante, Paulina Vélez y Diego Jahuey. El primer lugar correspondió a Mauricio Minoato, Emiliano de Jesús Ramírez, Julio Herrera, Louan Werner y Phillip Morphy, quienes destacaron por la funcionalidad, precisión y presentación de su sistema.

Para cerrar la jornada, los estudiantes asistieron a la charla del EXATEC Rodrigo Ferretiz, Data Scientist Engineer, Power Solutions en Robert Bosch México Sistemas Automotrices, quien compartió su experiencia profesional en el sector tecnológico. Comprometido con impulsar la evolución digital de las empresas mediante soluciones basadas en datos y con más de cuatro años de trayectoria en el área. Durante su intervención destacó que, más allá de aprender herramientas, hoy resulta indispensable desarrollar la capacidad de análisis, el criterio y el pensamiento crítico para enfrentar los retos de la era digital.

La Hackatón Code&Play reafirma así la importancia de acercar a las nuevas generaciones a la educación tecnológica desde una perspectiva práctica, colaborativa y divertida, impulsando habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) fundamentales para el futuro.

Síguenos en:

@TecdeMonterrey

@TecdeMonterrey

@Tecdemonterrey