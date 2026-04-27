Cruz Azul zarandea al Necaxa

México.- En el momento más oportuno, La Máquina se volvió a encarrilar y llegará a la Liguilla con mucha motivación. Su rival será el Atlas.

El Cruz Azul le pasó por encima (4-1) al Necaxa, en su regreso al Estadio Banorte, escaló a la tercera posición de la clasificación y se llevó un millón de dólares, por haber sido el equipo que más puntos hizo en la temporada 2025-26. Noche de ensueño la que vivió el conjunto de La Noria, pero tendrá que darle vuelta a la página rápidamente, para enfocarse en los cuartos de final.

En la parte complementaria, La Máquina reaccionó. Comandada por dos exjugadores del Necaxa, puso orden y consiguió una importante ventaja.

José Paradela abrió el marcador (51´) en el "Coloso de Santa Úrsula". El argentino sólo tuvo que empujar el esférico, tras un preciso centro de Rodolfo Rotondi.

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Minutos más tarde (62´), Agustín Palavecino amplió la ventaja, con un centro que terminó en disparo y se incrustó en la cabaña de Luis Unsain.

Con el gol de los Rayos, el resultado, los tres puntos, el tercer lugar en la tabla y el millón de dólares, pendían de un hilo.

Hasta que apareció Luka Romero con una fantástica anotación (76´), por la vía del tiro libre.