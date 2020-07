¿Cuál es su estado de salud de Rey Mysterio?

Durante el último evento de la WWE, Extreme Rules, sucedió un hecho que marcó a la empresa, ya que se realizó por primera vez en la historia un combate llamado ´Ojo Por Ojo´, donde participó el luchador de origen mexicano Rey Mysterio y que su desenlace fuera trágico.

En esta pelea, el dueño del 619, se enfrentó a Seth Rollins, quien en meses pasados le provocó una fuerte lesión en el ojo derecho con el filo de un escalón metálico para dejar fuera de actividad al enmascarado por un largo periodo.

El pasado domingo Rey Mysterio quiso vengarse de su oponente tratando de dañar su ojo, pero no fue así, ya que volvió a ser víctima de un brutal ataque en el ojo lesionado, tal como sucedió el pasado 11 de mayo en el Monday Night Raw.

Los médicos de la WWE trataron a Mysterio de inmediato, quien lucía con el ojo ensangrentado, para después llevarlo de urgencia a una clínica cercana al Performance Center en Orlando, Florida.

La WWE comunicó el estado de salud del mexicano, donde manifiesta que existe una luxación del globo ocular; sin embargo, los expertos médicos se muestran optimistas, ya que el nervio óptico del luchador no se cortó y no hay tensión en los vasos sanguíneos y los nervios que conectan el ojo con la cabeza, por lo que aún existe la posibilidad de que Mysterio pueda mantener su visión.