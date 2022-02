¿Cuándo juegan los mexicanos en el futbol europeo?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Nuevo fin de semana, nueva jornada en todas las ligas y hay presencia mexicana en las ligas de futbol de Europa.

Mientras que "El Tecatito" Jesús Corona se afianzó como titular con el Sevilla y arrancó ante el Elche, el que sigue esperando la oportunidad es Orbelín Pineda, quien no ha debutado con el Celta de Vigo.

Por su parte, Raúl Jiménez y los Wolves quedrán sumar puntos ante el Tottenham para seguir escalando en la Premier League.

Calendario de los mexicanos en Europa para el fin de semana

Viernes

La Liga

Sevilla vs Elche

Mexicano: Jesús "Tecatito" Corona

Sábado 12

La Liga

Cadiz vs Celta de Vigo

07:00 horas

Mexicanos: Orbelín Pineda y Néstor Araujo

Serie A

Napoli vs Inter

11:00 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano (No jugará por lesión)

Eredivisie

Vitesse vs PSV

13:00 horas

Mexicano: Erick Gutierrez

Jupiler League

Zulte Waregem vs Anderlecht

13:45 horas

Mexicano: Omar Govea

La Liga

Atlético de Madrid vs Getafe

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera



Domingo 13

Jupiler League

Genk vs Standard Lieja

06:30 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

Serie A

Genoa vs Salernitana

08:00 horas

Mexicano: Johan Vásquez

Premier League

Tottenham vs Wolves

08:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez