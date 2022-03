Cuándo juegan los mexicanos que militan en ligas de Europa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La actividad de los mexicanos en Europa comienza este viernes cuando el Atlético de Madrid y el Ajax entren en acción y tanto Héctor Herrera como Edson Álvarez podrían sumar minutos con sus respectivos equipos.

Raúl Jiménez y los Wolves, apenas este jueves tuvieron un compromiso donde el mexicano se reencontró con el gol, el próximo domingo vuelven a disputar un juego de la Premier League.

Hirving "Chucky" Lozano volvería a jugar con el Napoli este domingo en la Serie A.

La mayoría de los juegos de los mexicanos se realizarán hasta el domingo 13 de marzo, en la Liga, la Serie A, Jupilier League y la Eredivisie.

VIERNES 11 DE MARZO

Eredivise

Cambuur vs Ajax

13:00 horas

Mexicano: Edson Álvarez

La Liga

Atlético de Madrid vs Cádiz

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera

SÁBADO 12 DE MARZO

La Liga

Villarreal vs Celta de Vigo

11:30 horas

Mexicanos: Orbelín Pineda y Néstor Araujo

Jupiler League

Zulte Waregem vs Eupen

11:30 horas

Mexicano: Omar Govea

DOMINGO 13 DE MARZO

La Liga

Rayo Vallecano vs Sevilla

07:00 horas

Mexicano: Jesús 'Tecatito' Corona

Eredivisie

Utrecht vs PSV

07:30 horas

Mexicano: Erick Gutiérrez

Premier League

Everton vs Wolverhampton

08:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

Serie A

Hellas Verona vs Napoli

08:00 horas

Mexicano: Hirving 'Chucky' Lozano

Jupiler League

Genk vs STVV

09:00 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

La Liga

Betis vs Athletic de Bilbao

09:15 horas

Mexicano: Andrés Guardado, Diego Lainez

Serie A

Atalanta vs Genoa

11:00 horas

Mexicano: Johan Vásquez.