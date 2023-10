Regresa la actividad en Liga MX; Atlético de SL visita CU

Se acabó la espera. Este viernes, regresa la actividad en el balompié mexicano con la Jornada 8 del Apertura 2023. Tras la pausa por la Fecha FIFA de septiembre, donde México sumó dos empates contra Australia y Uzbekistán, la octava fecha arrancará con un duelo entre Mazatlán y Cruz Azul.

Sin embargo, lo más atractivo de la jornada será el Clásico Nacional, donde las Águilas del América y el Rebaño Sagrado de Chivas se harán frente en el Coloso de Santa Úrsula. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue durante las semifinales del Clausura 2023.En ese entonces, Chivas derrotó al América (1-3) gracias a los goles de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco.La jornada se extenderá hasta el lunes, cerrando con un duelo entre Pachuca y Santos. A continuación, los horarios y canales de transmisión de cada uno de los compromisos.Mazatlán FC vs Cruz Azul/ 19:00/ FOX Sports y Azteca 7.Tijuana vs Toluca/ 21:10/ Fanatiz y FOX Sports.Necaxa vs FC Juárez/ 17:00/ TUDN.Monterrey vs León/ 19:00/ Canal 5, TUDN y Afizzionados.América vs Chivas/ 21:10/ TUDN, Afizzionados, Canal 5 y ViX Gratis.Pumas vs Atlético de San Luis/ 12:00/ TUDN.Querétaro vs Puebla/ 17:00/ Fanatiz y FOX Sports Premium.Atlas vs Tigres/ 19:00/ Afizzionados.Pachuca vs Santos/ 21:00/ Fanatiz, Claro Sports y FOX Sports.