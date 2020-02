Cuando pelean conmigo, piden la luna y las estrellas: "Canelo"

Saúl Álvarez se prepara para dos peleas, en mayo y septiembre, pero todavía no tiene rivales. El campeón mexicano aseguró que se ha complicado agendar a sus próximos contrincantes porque "cuando pelean con el 'Canelo', piden la luna y las estrellas".

"Piden mucho dinero, esa es la complicación, pero hay muchos rivales y tiene que haber uno por ahí", agregó el tapatío sobre las trabas en las negociaciones para pactar los combates en los próximos meses.

El mexicano subrayó que también existen posibilidades de agendar una tercera pelea en el año y que se organice en Japón, para llevar su "legado" a otros continentes, lejos de Estados Unidos.

La última aparición del "Canelo" (53-1-2) sobre el ring fue en noviembre de 2019, cuando venció por nocaut a Sergey Kovalev, en Las Vegas.

Sobre la posibilidad de pelear en el país, el pugilista comentó que no sería en este 2020, pero que su deseo sigue intacto. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las candidatas para ser sede de un combate, y Saúl no tiene preferencia de una sobre las otras.

Álvarez estuvo de visita en el Club Chapultepec, previo al torneo del PGA Tour, el WGC México Championship, donde jugó con sus compatriotas, los golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz.