¿Cuándo se reanudará el Apertura 2023 de Liga MX?

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- En la Leagues Cup, los equipos de la Major League Soccer (MLS) han dominado casi por completo a los cuadros de la Liga MX. Los únicos sobrevivientes del balompié mexicano son América, Tigres, Monterrey, Toluca y Querétaro.

El torneo significó la pausa del Apertura 2023. Aunque sólo quedan cinco de los dieciocho equipos, Mikel Arriola fue claro: la actividad en la Liga MX se reanudará hasta que termine la Leagues Cup.

¿Cuándo sucederá esto? Oficialmente y de acuerdo con la página de la Liga MX, la Jornada 6 empezará el próximo 25 de agosto con un partido entre Puebla y FC Juárez en el Estadio Cuauhtémoc.

Y es que, conforme al calendario, el torneo entre los equipos de la Liga MX y la MLS terminará el próximo sábado, 19 de agosto.

¿Qué compromisos quedan en la Leagues Cup?

Como parte de los octavos de final, estos son los partidos que jugarán los equipos de la Liga MX para hacerse de la victoria en la Leagues Cup.

Lunes, 7 de agosto

Querétaro vs New England/ 18:00/ Apple TV

Martes, 8 de agosto

América vs Nashville SC/ 18:00/ Apple TV

Toluca vs Minnesota/ 18:30/ Apple TV

Monterrey vs Tigres/ 20:00/ Apple TV