¿Cuándo y dónde se jugarán las finales de Liga de Naciones de Concacaf?

La Selección Nacional Mexicana tendrá la oportunidad de buscar el título de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El torneo quedó inconcluso debido a la pandemia de Covid-19, pero se reanudará en marzo del año entrante en una sede por designar en los Estados Unidos y ya no a visitar recíproca como estaba originalmente diseñado.

Los ganadores de cada uno de los Grupos de la Liga A: México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica clasificaron para la primera edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf.

Los enfrentamientos de semifinales serán Costa Rica vs México y Estados Unidos vs Honduras, según lo determinado por sus actuaciones en el campo (puntos ganados) durante la fase de grupos.

En la Final de la Liga de Naciones Concacaf se coronará al primer campeón. Todos los partidos (semifinales, partido por el tercer lugar y la final) se jugarán durante una Fecha FIFA.

Concacaf confirmó que la segunda edición de la Liga de Naciones Concacaf 2022/23, comenzará en junio de 2022 y concluirá con las finales en marzo de 2023.