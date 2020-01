¿Cuándo y dónde ver la Jornada 1 del Clausura 2020?

El futbol mexicano está de vuelta y aquí te dejamos los datos y horarios de los duelos de la fecha 1 del Clausura 2020. No pierdas ningún detalle.

Tijuana vs. Santos Laguna/ Viernes 21:00/ Fox Sports

Cumplirán 18 juegos en el historial de Primera División. Se repartieron los últimos seis enfrentamientos (un triunfo por lado y cuatro empates). Tijuana lleva tres partidos sin caer en casa ante Santos Laguna (1PG-2PE). Los Guerreros fueron el equipo con mayor cantidad de puntos (37) y goles (40) en la última temporada regular.

Monarcas vs. Toluca/ Viernes 21:00/ Azteca 7

Monarcas lleva 3 partidos sin ganar en casa frente a Toluca (1PE-2PP). Los Diablos Rojos no perdieron en las últimas 8 jornadas inaugurales jugando como visitante (4PG-4PE). Los Purépechas anotaron 14 goles en sus últimas 4 presentaciones en casa. El once de Pablo Guede fue el conjunto con más atajadas en la anterior fase regular (112).

Cruz Azul vs. Atlas/ Sábado 17:00/ TUDN

Cruz Azul le ganó los últimos 3 cruces por Liga MX (2-0, 0-2 y 1-3). No se registran empates entre ambos equipos desde el 1-1 del Apertura 2016. La Máquina Celeste no perdió en los últimos 8 inicios de campeonato (3PG-5PE). Por su parte, La Furia ganó en sus últimos 2 estrenos de competencia (1-2 vs. Querétaro y 1-0 a Juárez).

Guadalajara vs. FC Juárez/ Sábado 19:00/ TUDN - Multimedios - Azteca 7

Guadalajara se quedó con el único duelo en la máxima categoría: 1-2 (Jornada 15 del Apertura 2019). Además, se midieron en 5 ocasiones por Copa MX. En la actualidad, Chivas llega de 3 victorias consecutivas. En tanto, Juárez cumplirá 10 partidos fuera de casa en Primera: 1PG-2PE-6PP (nunca anotó más de 1 gol por juego en esta condición).

León vs. Querétaro/ Sábado 19:00/Claro Sports - Fox Sports 2 León ganó con idéntico marcador las últimas 3 ediciones del Derbi del Bajío (4-0, 0-4 y 0-4). Luis Montes (2 tantos y 2 asistencias) y Fernando Navarro (3 asistencias) participaron del gol en cada una de las victorias. La Fiera lleva 5 clásicos sin caer (4PG-1PE). Por su parte, los Gallos Blancos cerraron el 2019 con 3 derrotas seguidas fuera de su estadio.

Tigres vs. Atlético San Luis / Sábado 21:05/ TUDN - Afizzionados

Igualaron 1-1 en su único encuentro en Primera División (Jornada 5 del Apertura 2019). Atlético San Luis no tiene empates como visitante en Primera División, tras 9 PJ (5PG-4PP). Tigres ganó sus últimos 3 arranques de torneo jugando en El Volcán (5-0, 2-0 y 4-2). André-Pierre Gignac (Tigres) anotó en las últimas 3 jornadas por Liga MX.

Pumas vs. Pachuca/ Domingo 12:00/ TUDN - ESPN 2

Pachuca lleva 3 partidos sin caer y sin recibir goles contra Pumas UNAM (0-0, 1-0 y 2-0). Tuzos fue el cuadro con más disparos en la última fase clasificatoria (265). Por su parte, Los del Pedregal fueron el equipo con más remates desviados en el semestre pasado (132). Los Auriazules suman 5 comienzos de torneo sin conocer la derrota (4PG-1PE).