¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 del Guardianes 2020 de la Liga MX?

Será del 31 de julio al 3 de agosto los días en que se realice la Jornada 2 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

Este fin de semana se pondrá en marcha la segunda fecha del campeonato mexicano.

Esta vez, el partido entre Atlas y Pumas que se jugaría el sábado 1, se movió para el lunes a las 19:00 horas.

Revisa aquí cuándo, a qué hora y por dónde ver los partidos de esta nueva fecha de la Liga MX.



Viernes 31 de julio

Puebla vs Cruz Azul - 19:30 hrs (TV Azteca)

FC Juárez vs Necaxa - 21:30 hrs) (TV Azteca - TUDN)



Sábado 1 de agosto

América vs Xolos - 17:00 hrs (TUDN)

Tigres vs Pachuca - 19:00 hrs (TUDN)



Domingo 2 de agosto

Toluca vs Atlético de San Luis - 12:00 hrs (TUDN)

Querétaro vs Mazatlán FC - 17:00 hrs (Imagen TV - Fox Sports)



Lunes 3 de agosto

Atlas vs Pumas - 19:00 hrs (TV Azteca - TUDN)

León vs Monterrey - 21:00 hrs (Fox Sports)