Cuándo y dónde ver la jornada 9 del Clausura 2023

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El Clausura 2023 está llegando a la mitad de su desarrollo y el viernes dará comienzo la jornada 9.

Tres de los cuatro grandes serán transmitidos por televisión abierta, mientras Cruz Azul, que apenas consiguió el primer triunfo del año, irá por transmisión restringida.

El líder del campeonato, Monterrey, cierra la jornada hasta el lunes 27 y su partido también será de exclusivo para televisión de paga.



¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 9 DE LA LIGA MX?



PARTIDOS DEL VIERNES

- Necaxa vs Querétaro

HORA: 19:05 hrs

TRANSMISIÓN: ViX+

- Mazatlán vs Pumas

HORA: 21:10 hrs

TRANSMISIÓN: TV Azteca



PARTIDOS DEL SÁBADO

- Cruz Azul vs Juárez

HORA: 17:00 hrs

TRANSMISIÓN: ViX+

- Tigres vs Chivas

HORA: 19:05 hrs

TRANSMISIÓN: Canal 5 TUDN

- Atlas vs América

HORA: 21:05 hrs

TRANSMISIÓN: Canal 5 TUDN y TV Azteca



PARTIDOS DEL DOMINGO

- Toluca vs Atlético San Luis

HORA: 12:00 hrs

TRANSMISIÓN: Afizzionados

- Santos Laguna vs Puebla

HORA: 19:05 hrs

TRANSMISIÓN: ViX+

- Tijuana vs Pachuca

HORA: 21:05 hrs

TRANSMISIÓN: FOX Sports y FOX Sports Premium



PARTIDO DEL LUNES

- León vs Monterrey

HORA: 21:05 hrs

TRANSMISIÓN: FOX Sports, FOX Sports Premium y Claro Sports