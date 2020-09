¿Cuándo y dónde ver la Jornada 9 del Guardianes 2020?

El torneo Guardianes 2020 de la Liga MX llegó a su jornada nueve y se pondrá en marcha a media semana.

Los duelos de la siguiente fecha se efectuarán entre martes (5) y miércoles (4) y aquí te decimos dónde puedes verlos.

MARTES 8

· Atlético de San Luis vs Necaxa /17:00 / ESPN 2

· Toluca vs FC Juárez / 19:00/ TUDN y Nueve

· Monterrey vs Atlas/ 19:06/ Fox Sports 2

· Chivas vs Querétaro/ 21:00/ Afizzionados

· Puebla vs América/ 21:00/ Azteca 7

MIÉRCOLES 9

· León vs Tigres/ 17:00/ Claro Sports y Fox Sports 2

· Cruz Azul vs Pachuca/ 19:00/ TUDN, ESPN 2 y Canal 5

· Mazatlán FC vs Xolos/ 21:00/ Azteca 7

· Santos vs Pumas/ 21:06/ Fox Sports 2