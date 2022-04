CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- La Champions League llega a la fase de cuartos de final, este martes y miércoles se realizarán los cuatro partidos de ida.

En total para esta fase avanzaron tres equipos españoles: Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal.

Hay dos de la Premier League: Chelsea y Manchester City.

De igual forma hay un equipo alemán y uno portugués, el Bayern Munich y Benfica, respectivamente.

Los cruces quedaron de la siguiente manera, Manchester City vs Atlético de Madrid, Benfica vs Liverpool, Chelsea vs Real, Madrid y Villarreal vs Bayern Munich.

¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Champions League?

MARTES 5 DE ABRIL

Manchester City vs Atlético de Madrid

14:00 horas / HBO Max y TNT

Benfica vs Liverpool

14:00 horas / HBO Max



MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

Villarreal vs Bayern Munich

14:00 horas / HBO Max, TNT

Chelsea vs Real Madrid

14:00 / HBO Max.