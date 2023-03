Cuándo y dónde ver los octavos de vuelta de la Concachampions

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, los equipos que representan a México en la Liga de Campeones de CONCACAF jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final en busca de un boleto en la siguiente fase del torneo internacional.

Ninguno tiene el escenario "puesto" para avanzar. León es el único equipo mexicano que ganó su partido tras derrotar 1-0 al Tauro, mientras Pachuca empató sin goles contra Motagua, Tigres tuvo el mismo resultado de local contra Orlando y finalmente, el Atlas sufrió una humillante goleada en su visita al Olimpia.

Ahora, a excepción del equipo regiomontano que visita al equipo de la MLS, a los representantes de la Liga MX les toca recibir los partidos en casa y luchar por avanzar en presencia de su gente.



¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL?

ATLAS VS OLIMPIA

- Día: martes 14 de marzo / Estadio Jalisco

- Hora: 20:15 horas

- Transmisión: FOX Sports

ORLANDO CITY VS TIGRES

- Día: miércoles 15 de marzo / Orlando City Stadium

- Hora: 18:15 horas

- Transmisión: FOX Sports

LEÓN VS TAURO

- Día: jueves 16 de marzo / Estadio Nou Camp

- Hora: 18:00 horas

- Transmisión: FOX Sports

PACHUCA VS MOTAGUA

- Día: jueves 16 de marzo / Estadio Hidalgo

- Hora: 20:15 horas

- Transmisión: FOX Sports