¿Cuándo y dónde ver los partidos de Inglaterra y Francia?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Inglaterra y Francia disputan este domingo sus respectivos duelos de octavos de final, en el Mundial de Qatar 2022.

La Selección de Inglaterra, favorita en su encuentro, se mide al equipo de Senegal en el Estadio Al Bayt, por un boleto a los cuartos de final.

De ganar, se medirá en la siguiente fase al ganador del encuentro entre Francia y Polonia, que también se enfrentan mañana en el Estadio Al Thumama.

Los pronósticos indican que los cuartos de final serán Inglaterra vs Francia, pero en esta Copa del Mundo se ha demostrado que puede haber sorpresas.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

· Francia vs Polonia

· 09:00 horas

· Sky Sports (534) y Blue to go

· Inglaterra vs Senegal

· 13:00 horas

· Sky Sports (534) y Blue to go