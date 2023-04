Cuándo y dónde ver los partidos de la jornada 14 de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Faltan cuatro jornadas para que termine la temporada regular del Clausura 2023 y este fin de semana se jugará la primera de ellas, con el duelo entre América y Rayados de Monterrey como platillo principal.

Además, el partido de las Águilas será el único de los encuentros que involucre a uno de los cuatro grandes del futbol mexicano que será transmitido por televisión abierta.

Con el final del campeonato a la vuelta de la esquina, muchos equipos empiezan a preocuparse por ver si clasificarán a zona de repesca o si quedarán humillados en un torneo donde 12 clubes de 18 pueden pelear por el título.

VIERNES 7 ABRIL

- Puebla vs Toluca (19:05 horas - TV Azteca)

- Tijuana vs Querétaro (21:05 horas - FOX Sports y TV Azteca)

SÁBADO 8 DE ABRIL

- León vs Cruz Azul (17:00 horas - FOX Sports y Claro Sports)

- Chivas vs Necaxa (17:00 horas - ViX+)

- Tigres vs Mazatlán (19:05 horas - ViX+)

- América vs Monterrey (21:10 horas - Canal 5 y TUDN)

DOMINGO 9 DE ABRIL

- Pumas vs Atlético de San Luis (12:00 horas - ViX+)

- Santos Laguna vs Pachuca (18:05 horas - ViX+)

- Juárez FC vs Atlas (20:10 horas - FOX Sports)