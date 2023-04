¿Cuándo y dónde ver los partidos de la última Jornada?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- ¡Continúa la actividad en la Liga MX! Este fin de semana, arranca la Jornada 17 del Clausura 2023.

Los duelos a disputarse serán decisivos. Y es que, durante esta Jornada, se definirán los boletos para las zonas de liguilla directa y de repechaje.

Hasta el momento, los Rayados de Monterrey lideran la tabla general. Esto, con un total de treinta y siete puntos.

En las demás posiciones, se encuentran América, Chivas, Toluca y Pachuca.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los partidos.



¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 17?

• Viernes, 28 de abril

- Puebla vs Tijuana (19:05 horas - TV Azteca)

- Juárez vs América (21:05 horas - FOX Sports)

• Sábado, 29 de abril

- Atlético de San Luis vs Atlas (17:00 horas - ESPN)

- Monterrey vs Pumas (19:05 horas - FOX Sports)

- Chivas vs Mazatlán (19:05 horas - Afizzionados)

- Cruz Azul vs Santos (21:05 horas - Canal 5 y TUDN)

• Domingo, 30 de abril

- Toluca vs Necaxa (12:00 horas - Las Estrellas y TUDN)

- Querétaro vs Pachuca (17:00 horas - FOX Sports)

- León vs Tigres (19:05 horas - FOX Sports y Claro Sports)