¿Cuándo y dónde ver los partidos de Qatar 2022 este lunes?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- La segunda fecha de la fase de grupos llega a su fin con la jornada de lunes, en la cual los países de los grupos G y H podrían definir quienes pasarían como líderes y otros podrían ser eliminados de la Copa del Mundo. Descubre cuándo y dónde ver los partidos.

CAMERÚN VS SERBIA. Después de sus respectivas derrotas en la primera jornada, Camerún y Serbia se enfrentan en un duelo de necesitados por mantener la esperanza de seguir en Qatar.

- GRUPO: G

- HORA: 04:00 horas

- TRANSMISIÓN: SKY Sports, ViX

COREA DEL SUR VS GHANA. El país comandado por Heung-Min Son empató en la primera jornada frente a la garra charrúa, mientras que el conjunto de la Estrella Negra cayó en manos portuguesas. De esta forma, Ghana podría quedar eliminada de la Copa del Mundo en caso de perder ante Corea.

- GRUPO: H

- HORA: 07:00 horas

- TRANSMISIÓN: SKY Sports, TUDN, Azteca 7, Canal 5, ViX

BRASIL VS SUIZA. El duelo entre la verdeamarela y el conjunto europeo definirá al líder del grupo G, ya que los dos ganaron en su debut. Esta es la primera gran prueba para el equipo de Tité en su camino a la sexta estrella.

- GRUPO: G

- HORA: 10:00 horas

- TRANSMISIÓN: SKY Sports

PORTUGAL VS URUGUAY. Para muchos, el mejor partido de la jornada, ya que Cristiano Ronaldo y sus compañeros buscarán sellar el liderato frente a un Uruguay con hambre del primer triunfo en el Mundial y empezar a afianzarse dentro de la Copa del Mundo.

- GRUPO: H

- HORA: 13:00 horas

- TRANSMISIÓN: Canal 5, Azteca 7, SKY Sports, TUDN, ViX