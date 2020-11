¿Cuántos hijos tiene Maradona?

La intervención quirúrgica a la que fue sometido Diego Armando Maradona, por un hematoma subdural, movió las disputas que hay en la familia del exfutbolista que ha crecido en los últimos años con hijos e hijas reconocidas y no reconocidas. Aquí un recuento de los hijos que tiene y dicen que tiene, el astro argentino.

LOS RECONOCIDOS

* Dalma y Gianinna Maradona son el fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe, de quién se encuentra divorciado. Por muchos años fueron las únicas herederas oficiales. Dalma es la primogénita, es actriz, mientras que Gianinna estuvo casada con Sergio Kun Agüero, jugador del Manchester City.

* Diego Junior es el primer hijo varón, que tuvo debido a un romance con una italiana en 1986. Por muchos años Diego negó su paternidad, hasta 1995 que comenzó a tratarlo.

* Jana Maradona se dedica al modelaje. Es hija de una mujer argentina y fue reconocida por su padre hasta que tenía alrededor de 13 años, en el 2008.

* Diego Fernando es el hijo reconocido, más pequeño del astro. Sufre autismo. Por muchos años no tuvo relación cercana con él.

LOS NO RECONOCIDOS

* Santiago Lara es hijo de la modelo Natalia Garat y por muchos años creyó que su papá era Marco Fabián Lara, hasta que en el lecho de muerte, la mujer confesó que era hijo del ex futbolista.

* Joana y Lu son un par de chicos cubanos que nacieron entre 2000 y 2005 cuando Diego estuvo en Cuba para rehabilitarse de su adicción a las drogas. Son de una mujer llamada Adonay Fruto.

* Javielito es otro muchacho cubano nacido en el 2005, pero del cual no se tiene mayores informes.

El abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, reconoció que existen alrededor de dos chicos más en la isla que podrían ser hijos del exfutbolista.