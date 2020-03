¿Cuántos partidos lleva "Chicharito" sin anotar gol?

Llegó al Galaxy de los Ángeles para ocupar el lugar que dejó Zlatan Ibrahimovic. Javier "Chicharito" Hernández fue contratado como la estrella del equipo angelino, pero después de dos partidos en la MLS, el mexicano no ha logrado marcar.

Hernández no ha podido anotar en la liga de los Estados Unidos, mientras que Alan Pulido, Rodolfo Pizarro e incluso el mismo Oswaldo Alanís ya festejaron un tanto en dicha liga, el canterano de las Chivas no lo ha logrado.

La última vez que Javier metió un gol fue el 27 de octubre del 2019 cuando el Sevilla derrotó 2-0 al Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A partir de ahí, con el equipo español disputó cuatro partidos y en ningún volvió a anotar.

Ahora, con el Galaxy, el capitán de este equipo ha jugado dos encuentros y sigue sin poder festejar.

Es decir, Después del gol contra Getafe, Hernández ha disputado seis partidos oficiales sin éxito en sus disparos al marco rival.